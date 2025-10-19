CG News: कृषि प्रोडक्ट और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 6 करोड़ों की ठगी, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। कृषि सामग्री के उत्पादन और शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से करोड़ों की आय का झांसा देकर शातिरों ने निवेशकों से 6 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। ठगी का शिकार होने वालों में चिकित्सक, किसान, ठेकेदार शामिल है। जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह का कहना है कि इस मामले में ठगी की रकम के साथ पीड़ित और आरोपितों की संख्या बढ़ने की संभावना है। एसएसपी सिंह ने बताया कि ठगी का यह बड़ा मामला 17 अक्टूबर को उस समय सामने आया जब पत्थलगांव थाना क्षेत्र के मदनपुर इंजिको निवासी प्राथी जागेश्वर लाल यादव 45 वर्ष ने पत्थलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराया।

अपनी शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि वर्ष 2023 में उसे व उनके साथी डॉ पीताम्बर साय निराला,सुकुंद चौहान,राजेंद्र भगत को पत्थलगांव के एक होटल में कृषि प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आयोजित बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस होटल में पीड़ितों की मुलाकात जांजगीर जिले के मुदुपुर निवासी आरोपित संतोष कुमार साहू से हुई। आरोपित ने उन्हें बताया कि सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन कंपनी रायगढ़ जिले के घरघोड़ा और जशपुर जिले के पत्थलगांव में अपने कृषि उत्पाद बेचने वाली कंपनी है। आरोपित ने पीड़ितों को बताया कि सी बुल्स कंपनी घरघोड़ा में एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है। इसमें रुपये निवेश करने वालों को मोटा मुनाफा होगा और प्रति माह ब्याज का रकम अलग से मिलेगा।

झांसे में आ कर पीड़ितों ने दिए पैसे झांसे में आ कर पीड़ितों ने निवेश के लिए रकम दे दिया। पीड़ितों के अनुसार रकम निवेश करने के कुछ माह तक उनके खाते में ब्याज के पैसे आते रहे, फिर यह रुपया आना बंद हो गया। इस पीड़ितों ने आरोपित संतोष साहू से शिकायत की। पीड़ितों के अनुसार संतोष साहू ने उन्हें सी बुल्स कंपनी के कथित डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम से मिलवाया। मोहम्मद सिराज ने उन्हें बताया कि सी बुल्स कंपनी कोई कृषि ट्रेडिंग कंपनी नहीं बल्कि शेयर ट्रेडिंग कंपनी है, जो बीते 12 साल से शेयर दलाली का काम कर रही है। कंपनी के माध्यम से जो भी शेयर बाजार में निवेश करता है, उसकी रकम 10 माह की अल्प अवधी में मूलधन का दोगुना हो जाता है। डायरेक्टर ने पीड़ितों को बताया संतोष साहू, और हरिशरण देवांगन उसके बिजनेस पार्टनर है। पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए शातिर मास्टर माइंड मोहम्मद सिराज में निवेशित रकम की बैक गारंटी के नाम पर चेक देने का झांसा भी दिया। झांसे में आ कर जागेश्वर लाल यादव ने 1.80 करोड़, लक्ष्मण केशवानी ने 95 लाख,कमलेश यादव ने 10 लाख, भूषण पटेल ने 33 लाख, पीताम्बर साय निराला ने 25 लाख,राजेश देवांगन ने 15 लाख कुन 6 करोड़ रुपये का भारी निवेश सी बुल्स कंपनी में कर दिया। इस निवेशित रकम के बैंक गारंटी के नाम पर शातिरों ने पीड़ितों को इंडसाइंड बैंक का चेक थमा दिया। लेकिन इतनी रकम निवेश करने के बाद भी पीड़ितों को ना तो रकम का ब्याज मिला और ना ही कोई रिटर्न।