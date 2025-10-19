CG News: कृषि प्रोडक्ट और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 6 करोड़ों की ठगी, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मेरी खबरें
    CG Crime: कृषि सामग्री के उत्पादन और शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से करोड़ों की आय का झांसा देकर शातिरों ने निवेशकों से 6 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। ठगी का शिकार होने वालों में चिकित्सक, किसान, ठेकेदार शामिल है। पुलिस ने ठगी की रकम और पीड़ित बढ़ने की आशंका जताई है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 06:57:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 06:57:37 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। कृषि सामग्री के उत्पादन और शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से करोड़ों की आय का झांसा देकर शातिरों ने निवेशकों से 6 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। ठगी का शिकार होने वालों में चिकित्सक, किसान, ठेकेदार शामिल है। जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह का कहना है कि इस मामले में ठगी की रकम के साथ पीड़ित और आरोपितों की संख्या बढ़ने की संभावना है। एसएसपी सिंह ने बताया कि ठगी का यह बड़ा मामला 17 अक्टूबर को उस समय सामने आया जब पत्थलगांव थाना क्षेत्र के मदनपुर इंजिको निवासी प्राथी जागेश्वर लाल यादव 45 वर्ष ने पत्थलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराया।

    अपनी शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि वर्ष 2023 में उसे व उनके साथी डॉ पीताम्बर साय निराला,सुकुंद चौहान,राजेंद्र भगत को पत्थलगांव के एक होटल में कृषि प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आयोजित बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस होटल में पीड़ितों की मुलाकात जांजगीर जिले के मुदुपुर निवासी आरोपित संतोष कुमार साहू से हुई। आरोपित ने उन्हें बताया कि सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन कंपनी रायगढ़ जिले के घरघोड़ा और जशपुर जिले के पत्थलगांव में अपने कृषि उत्पाद बेचने वाली कंपनी है। आरोपित ने पीड़ितों को बताया कि सी बुल्स कंपनी घरघोड़ा में एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है। इसमें रुपये निवेश करने वालों को मोटा मुनाफा होगा और प्रति माह ब्याज का रकम अलग से मिलेगा।


    झांसे में आ कर पीड़ितों ने दिए पैसे

    झांसे में आ कर पीड़ितों ने निवेश के लिए रकम दे दिया। पीड़ितों के अनुसार रकम निवेश करने के कुछ माह तक उनके खाते में ब्याज के पैसे आते रहे, फिर यह रुपया आना बंद हो गया। इस पीड़ितों ने आरोपित संतोष साहू से शिकायत की। पीड़ितों के अनुसार संतोष साहू ने उन्हें सी बुल्स कंपनी के कथित डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम से मिलवाया। मोहम्मद सिराज ने उन्हें बताया कि सी बुल्स कंपनी कोई कृषि ट्रेडिंग कंपनी नहीं बल्कि शेयर ट्रेडिंग कंपनी है, जो बीते 12 साल से शेयर दलाली का काम कर रही है। कंपनी के माध्यम से जो भी शेयर बाजार में निवेश करता है, उसकी रकम 10 माह की अल्प अवधी में मूलधन का दोगुना हो जाता है।

    डायरेक्टर ने पीड़ितों को बताया संतोष साहू, और हरिशरण देवांगन उसके बिजनेस पार्टनर है। पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए शातिर मास्टर माइंड मोहम्मद सिराज में निवेशित रकम की बैक गारंटी के नाम पर चेक देने का झांसा भी दिया। झांसे में आ कर जागेश्वर लाल यादव ने 1.80 करोड़, लक्ष्मण केशवानी ने 95 लाख,कमलेश यादव ने 10 लाख, भूषण पटेल ने 33 लाख, पीताम्बर साय निराला ने 25 लाख,राजेश देवांगन ने 15 लाख कुन 6 करोड़ रुपये का भारी निवेश सी बुल्स कंपनी में कर दिया। इस निवेशित रकम के बैंक गारंटी के नाम पर शातिरों ने पीड़ितों को इंडसाइंड बैंक का चेक थमा दिया। लेकिन इतनी रकम निवेश करने के बाद भी पीड़ितों को ना तो रकम का ब्याज मिला और ना ही कोई रिटर्न।

    इस पर पीड़ित जागेश्वर लाल यादव ने आरोपित संतोष साहू, हरिशरण देवांगन और डायरेक्टर मोहम्मद सिराज से संपर्क किया तो शातिरों ने कंपनी को लास होने का बहाना बनाया और फिर मोबाइल बंद कर दिया। इस पर पीड़ित ने पत्थलगांव थाने में शिकायत की थी। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि शिकायत पर पत्थलगांव थाना में भादवि की धारा 420,120 बी के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व करते हुए मामले की जांच की। पत्थलगांव पुलिस की टीम ने छापा मार कर शक्ती जिले के जैजैपुर निवासी आरोपित हरिशरण देवांगन 52 वर्ष और जांजगीर-चांपा जिले के मुदुपर निवासी संतोष साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

    पीड़ितों को बना दिया डायरेक्टर

    एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जब पीड़ितों ने आरोपितों पर अपने निवेशित रकम को वापस करने का दबाव बनाया तो शातिरों ने चाल चलते हुए वर्ष 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाने के नाम ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आरोपितों ने पीड़ितों से आधार कार्ड, पेन कार्ड लेकर सी बुल्स सहयोग निधि, रियल स्टेट व फाइनेंस लिमिटेड का डायरेक्टर बना कर,वेबसाइट को बंद कर दिया था।

    गिरफ्तारी के दौरान स्वजनों ने मचाया हंगामा

    एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जब जशपुर पुलिस की टीम आरोपित संतोष साहू और हरिशरण देवांगन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उनके स्वजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने शांति से काम लेते हुए उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए शांत कराया।

    ‘करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में दो आरोपियों को, जिला शक्ति व जांजगीर चांपा से हिरासत में लेकर, गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, मामले में पुलिस की जांच जारी है, ठगी से जुड़े अन्य आरोपीयों को भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा- शशि मोहन सिंह,एसएसपी,जशपुर।

