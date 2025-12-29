राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत और सुरक्षा को लेकर तैयारियों जोरों पर, 30 दिसंबर को NH 43 पर जशपुर नगर से मांझाटोली तक रूट डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 30 दिसंबर के प्रस्तावित एक दिवसीय प्रवास की तैयारी को प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारी चल रही है। शहर के नजदीकी ग्राम नीमगांव में स्थितै आगडीह हवाई पट्टी में राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर लैंड करेगा। इसे देखते हुए हैलीपेड के रनवे का नए सिरे से डामरीकरण किया गया है। इसके साथ ही लैडिंग पाइंट और रनवे की साईड में सफेद पट्टी की मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है।

लैडिंग के बाद राष्ट्रपति मुर्मू कार से लोदाम होते हुए झारखंड के गुमला जिले के मांझाटोली जाएंगी। सड़क यात्रा को सुरक्षा मानकों के अनुसार नए सिरे से डामरीकरण करने के साथ ही सड़क के दोनों किनारों की झांड़ियों को साफ किया गया है।