CG Accident News: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, महिला यात्री की मौके पर मौत, 4 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: रायपुर से अंबिकापुर जाने वाली यात्री बस गुरुवार सुबह जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र स्थित टांगरगांव में पटल गई। इस दुर्घटना में एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं बस में सवार 4 अन्य यात्री घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार रायपुर से अंबिकापुर जाने वाली राजधानी बस सुबह फरसाबहार से कांसाबेल की ओर आ रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो कर चालक के काबू से बाहर हो कर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में इग्नोसिया मिंज (40 वर्ष) की घटना स्थल पर ही मौत हो गईं। मृतिका रायपुर से अंबिकापुर जा रही थी।