    CG Accident News: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, महिला यात्री की मौके पर मौत, 4 घायल

    जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 अन्य बस सवार लोग घायल हो गए। बस रायपुर से अंबिकापुर जा रही थी।

    By RAVINDRA KUMAR THAWAIT
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 12:38:14 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 12:40:05 PM (IST)
    बस पलटने से महिला की मौके पर मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: रायपुर से अंबिकापुर जाने वाली यात्री बस गुरुवार सुबह जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र स्थित टांगरगांव में पटल गई। इस दुर्घटना में एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं बस में सवार 4 अन्य यात्री घायल हो गए।

    जानकारी के अनुसार रायपुर से अंबिकापुर जाने वाली राजधानी बस सुबह फरसाबहार से कांसाबेल की ओर आ रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो कर चालक के काबू से बाहर हो कर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में इग्नोसिया मिंज (40 वर्ष) की घटना स्थल पर ही मौत हो गईं। मृतिका रायपुर से अंबिकापुर जा रही थी।

    घटना की सूचना पर कांसाबेल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस पलटने से सड़क पर जाम लग गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

    भिलाई में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर

    भिलाई में बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार थार कार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को रौंद दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई।

    यह घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान ईश्वर राव (65 वर्ष) के रूप में हुई है। वे भिलाई-3 के रहने वाले थे और रोजाना की तरह सुबह घर के काम से बाजार जा रहे थे। तभी पीछे से आई थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को खबर दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल ईश्वर राव को गंभीर हालत में रायपुर एम्स रेफर किया।

    डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद थार कार को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

