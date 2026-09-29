जशपुर में दर्दनाक हादसा: हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 4 मजदूर, 2 की मौत, 2 गंभीर

नईदुनिया न्यूज, पत्थलगांव (जशपुर): जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पाकरगांव में सोमवार को सड़क चौड़ीकरण/पोल शिफ्टिंग कार्य के दौरान एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना/विद्युत हादसा हो गया। गुडलक पेट्रोल पंप के सामने विद्युत खंभा हटाने के काम में लगे दो मजदूर अचानक हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल पत्थलगांव ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतक मजदूरों की पहचान अलेख एक्का निवासी भेड़ीमुड़ा, पत्थलगांव और टोमन ध्रुव (निवासी बाम्हनडीह पंचायत, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद) के रूप में हुई है। वहीं इस हादसे में दो अन्य मजदूर-त्रिभुवन ध्रुव और लोचन मांझी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।