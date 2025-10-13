'जादुई कलश' को विदेश में अरबों रुपये में बेचने का झांसा देकर ग्रामीणों से 1.9 करोड़ की ठगी, अब तक 4 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,पत्थलगांव: जादुई कलश के नाम पर प्रदेश में करोड़ों की ठगी करने के मामले में जशपुर पुलिस की एसआईटी ने सूरजपुर जिले से अरविंद राठौर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक हुई यह चौथी गिरफ्तारी है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मामला 7 सितंबर को तब सामने आया, जब पत्थलगांव थाना क्षेत्र की प्रार्थिया अमृता बाई ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में आरोपी तुरेन्द्र कुमार उर्फ़ मनीष दिव्य, राजेंद्र दिव्य, प्रकाश धृतलहरे और उपेंद्र सारथी ने उन्हें बताया कि कोरबा जिले के मड़वारानी शक्तिपीठ में एक जादुई कलश मिला है जिसकी कीमत करोड़ों में है।

कलश को विदेश में बेचने का दिया झांसा

आरोपियों ने महिला को झांसे में लेते हुए बताया कि कलश को विदेश में बेचकर भारी रकम मिलेगी और कंपनी से जुड़े लोगों को 1 से 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। कंपनी से जुड़ने के लिए शातिरों ने पंजीयन और केवाईसी शुल्क के नाम पर पहले 2500 रुपये लिए और बाद में 25 से 70 हजार रुपये तक वसूले।

वर्षों बीतने के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर जब पीड़िता ने संपर्क किया तो आरोपी टालमटोल करने लगे। शिकायत पर कांसाबेल पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया।

कलश के नाम पर 1.9 करोड़ की ठगी

जांच में सामने आया कि जशपुर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कुल 1.90 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। गिरोह को पकड़ने के लिए टीआई विनीत पांडे की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई। इस मामले में पुलिस ने कोरबा के भदरापारा निवासी तुरेन्द्र उर्फ़ मनीष दिव्य (38), जशपुर के प्रकाशचंद्र धृतलहरे (40), रायपुर के राजेंद्र कुमार दिव्य (46) और सरगुजा जिले के उपेंद्र कुमार (56) को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।