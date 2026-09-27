कांकेर में कॉलेज की मांग पर एक हुईं 20 गांवों की महापंचायत, महानदी पुल पर 60 गांवों की बैठक चार अक्टूबर को

नईदुनिया प्रतिनिधि, लखनपुरी। लखनपुरी क्षेत्र अंतर्गत जेपरा और आरौद अंचल में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए शासकीय महाविद्यालय खोलने की मांग ने अब जनांदोलन का रूप ले लिया है। शनिवार को स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल जेपरा में आयोजित बैठक में आसपास के करीब 20 गांवों के सरपंच, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे। बैठक में क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की स्थापना के लिए साझा रणनीति पर विस्तार से विमर्श किया गया।

बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जेपरा और आरौद के मध्य स्थित ग्राम टंहाकापार शासकीय महाविद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त और केंद्रीय स्थल है। टंहाकापार आसपास के दर्जनों गांवों के केंद्र में है और क्षेत्र के नौ हायर सेकेंडरी स्कूलों से इसका सीधा सड़क संपर्क है। यहां कॉलेज खुलने से सुदूर वनांचल और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं भटकना पड़ेगा और उन्हें सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।