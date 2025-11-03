मादा भालू की मौत के बाद रातभर शव के पास रोता रहा बच्चा, देखकर भावुक हुए लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिले में भालुओं का गांवों की ओर रुख करना जारी है, जबकि तेंदुए की दहशत ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार की रात ग्राम बागोडार में एक मादा भालू की मौत के बाद उसका बच्चा रातभर शव के पास बिलखता रहा। इस दृश्य ने ग्रामीणों को भावुक कर दिया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम बागोडार निवासी लीलाबाई निषाद के घर के पीछे मादा भालू अपने एक साल के बच्चे के साथ आई थी। भालू के जबड़े में चोट के निशान पाए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रातभर रोने की आवाज सुनकर निषाद परिवार और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे को मृत मादा भालू के पास रोते देखा।

सुबह वन विभाग की टीम ने बच्चे को सिंगारभाट काष्ठागार लाया, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि डेढ़ साल पहले भी इसी गांव में एक मादा भालू ने बच्चे को जन्म दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड के मौसम से पहले भालुओं का गांवों की ओर आना आम बात हो गया है। काकेपुर में दिखा भालू इसी दिन, कांकेर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम कोकपुर में दिनदहाड़े भालू दिखाई दिया, जिससे ग्रामीण घबरा गए। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वन विभाग ने भालू की तलाश शुरू कर दी है।