मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मादा भालू की मौत के बाद रातभर शव के पास रोता रहा बच्चा, देखकर भावुक हुए लोग

    कांकेर के बागोडार में एक घायल मादा भालू की मौत हो गई। मादा के शव के पास बैठकर भालू का बच्चा रातभर रोता रहा। भालू के बच्चे के रोने से आसपास के ग्रामीण भावुक हो गए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। टीम ने बच्चे को अपने साथ ले गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 02:46:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 02:53:37 PM (IST)
    मादा भालू की मौत के बाद रातभर शव के पास रोता रहा बच्चा, देखकर भावुक हुए लोग
    रिहायशी इलाके में घुसा भालू

    HighLights

    1. मादा भालू की मौत के बाद रोता रहा बच्चा
    2. बिलखना सुनकर भावुक हुए गांव के लोग
    3. वन विभाग कर करा भालू के बच्चे की देखभाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिले में भालुओं का गांवों की ओर रुख करना जारी है, जबकि तेंदुए की दहशत ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार की रात ग्राम बागोडार में एक मादा भालू की मौत के बाद उसका बच्चा रातभर शव के पास बिलखता रहा। इस दृश्य ने ग्रामीणों को भावुक कर दिया।

    जानकारी के अनुसार, ग्राम बागोडार निवासी लीलाबाई निषाद के घर के पीछे मादा भालू अपने एक साल के बच्चे के साथ आई थी। भालू के जबड़े में चोट के निशान पाए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रातभर रोने की आवाज सुनकर निषाद परिवार और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे को मृत मादा भालू के पास रोते देखा।


    सुबह वन विभाग की टीम ने बच्चे को सिंगारभाट काष्ठागार लाया, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि डेढ़ साल पहले भी इसी गांव में एक मादा भालू ने बच्चे को जन्म दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि ठंड के मौसम से पहले भालुओं का गांवों की ओर आना आम बात हो गया है।

    काकेपुर में दिखा भालू

    इसी दिन, कांकेर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम कोकपुर में दिनदहाड़े भालू दिखाई दिया, जिससे ग्रामीण घबरा गए। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वन विभाग ने भालू की तलाश शुरू कर दी है।

    कुत्ते के बच्चों को उठा ले गया तेंदुआ

    इसके अलावा, ग्राम सिंगारभाट के खूंटापारा में 31 अक्टूबर की रात तेंदुए ने एक घर से कुत्ते के चार बच्चों में से तीन को उठा लिया। इस घटना ने पूरे मोहल्ले में भय का माहौल बना दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.