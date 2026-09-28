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कांकेर में माओवादी डंप से मिले 20 लाख रुपये गायब, दो डीएसपी पर आपस में बांटने का आरोप; विभाग में हड़कंप

कांकेर में माओवादी डंप से बरामद 20 लाख रुपये गायब होने का मामला सामने आया है। मार्च-अप्रैल 2026 में मुरगांव क्षेत्र में सर्च के दौरान नकदी मिली थी।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 12:06:42 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 12:14:00 PM (IST)
कांकेर में माओवादी डंप से मिले 20 लाख रुपये गायब, दो डीएसपी पर आपस में बांटने का आरोप; विभाग में हड़कंप
माओवादी डंप के 20 लाख गायब, दो डीएसपी पर संदेह (AI Generated Image)

HighLights

  1. मुरगांव के जंगलों में मार्च-अप्रैल में बरामदगी
  2. टोडेमरका से 15 लाख, मरकाकोनारी से 5 लाख
  3. 22 करोड़ मिलने की अफवाह, जांच रिपोर्ट गोपनीय

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। जिले में माओवादी डंप से बरामद 20 लाख रुपये गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मार्च-अप्रैल 2026 में मुरगांव क्षेत्र के जंगलों में माओवादी डंप की तलाश के दौरान करीब 20 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई थी।

आरोप है कि बरामद रकम को सरकारी खाते में जमा कराने के बजाय तत्कालीन दो डीएसपी ने आपस में बांट लिया। मामले की जानकारी एसपी तक पहुंचने के बाद जांच कराई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।


टोडेमरका और मरकाकोनारी के जंगलों में हुई थी बरामदगी

बताया गया कि तत्कालीन डीएसपी अपनी टीम के साथ मुरगांव के आश्रित ग्राम टोडेमरका और मरकाकोनारी के जंगलों में डंप की तलाश के लिए निकले थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान टोडेमरका जंगल से करीब 15 लाख और मरकाकोनारी से करीब पांच लाख रुपये बरामद हुए थे। कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपये की नकदी मिलने की बात सामने आई है।

जांच के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई सामने

बरामद रकम के बंटवारे को लेकर अब तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि नियमानुसार रकम को सरकारी खाते में जमा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इधर मामले में एसपी के संज्ञान में आने के बाद आंतरिक जांच कराई गई, मगर उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया है।

22 करोड़ की अफवाह से हड़कंप

इधर डंप से 20 लाख की जगह 22 करोड़ रुपये मिलने की अफवाह भी फैली हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह चर्चा जोरों पर है कि बरामद रकम 20 लाख से कहीं ज्यादा थी। वहीं स्थानांतरण के बाद विभाग में मामले की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर विभाग ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।