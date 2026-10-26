आधार कार्ड की गलती में निःशुल्क सुधार हो, छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज की केंद्रीय मंत्री से मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्गूकोंदल (कांकेर)। सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी नीतियों और शैक्षणिक दाखिलों के लिए अनिवार्य बन चुके आधार कार्ड में दर्ज तकनीकी व लिपिकीय त्रुटियों को निःशुल्क दुरुस्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ (युवा प्रभाग) के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने इस संबंध में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने त्रुटि सुधार की जटिल प्रक्रिया को सरल करने और ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क शिविर आयोजित करने की मांग की है।

ज्ञापन में ललित नरेटी ने रेखांकित किया कि आधार आज हर आम नागरिक के जीवन का अपरिहार्य हिस्सा बन चुका है। इसके विवरण में त्रुटि होने पर लोगों को सरकारी लाभों से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया कि पंजीयन या अद्यतन के समय आधार केंद्र के आपरेटरों द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा आम जनता को क्यों उठाना पड़े? वर्तमान में सुधार कराने के लिए ग्रामीणों को बार-बार दूरस्थ केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।