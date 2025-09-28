मतांतरित महिला को दफनाने को लेकर विवाद, परिजनों के हिंदू धर्म में लौटने के बाद ही हो सका अंतिम संस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिले के चारामा ब्लॉक स्थित ग्राम हाराडुला में मतांतरण को लेकर अंतिम संस्कार के मामले ने विवाद का रूप ले लिया। ग्रामीणों मतांतरित महिला का शव गांव में दफनाने नहीं दिया, वहीं हिंदू सगठन के लोगों शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया। जिसके बाद मृतका के परिजनों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस सनातन धर्म में लौटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, ग्राम हाराडुला में राम सोनवानी और लक्ष्मण सोनवानी दोनों भाइयों ने ईसाई समाज में मतांतरण कर लिया था। आज उसकी माता का देहांत होने के उपरांत जब शव को गांव में अंतिम संस्कार करने गए, तो ग्रामीणों ने शव को दफनाना नहीं दिया। दोनों भाइयों ने शव को अपने चर्च शव ले गए थे, जो वहां भी उनको मना कर दिया गया।