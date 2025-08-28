नहीं देखी होगी ऐसी दोस्ती! आठ साल से बरकरार है इस कुत्ते-बिल्ली की फ्रेंडशिप, दी जा रही मिसाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, केशकाल। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कुत्ता बिल्ली को देखते ही अपने शिकार करने को लेकर झपट्टा मारता है और उसे मार देता है। लेकिन केशकाल मे स्वभाव से विपरीत बिल्ली और कुत्ता एक साथ रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि केशकाल के बिनुराज निवास में कुत्ता एवं पांच बिल्ली एक साथ रहते हैं और एक-दूसरे की देखभाल करते हैं एवं अगर कुत्ता घर नहीं पहुंचता तो उसे बिल्ली लेकर घर आती है और बिल्ली शाम तक़ घर नहीं पहुंचता है तो उसे कुत्ता घर लेकर आता है।

16 साल से घर में है बिल्ली

इस विषय पर पड़ोसी बताते हैं कि बिल्ली 16 साल से घर पर है और कुत्ता कुछ साल से ही घर में है। सामान्यतः देखा जाता है कि अगर बचपन से ही कुत्ता और बिल्ली एक साथ हों तो कुत्ता बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इस मामले में यह बिल्कुल अलग है।

बिल्ली के चार बच्चे भी हैं

आपको बता दें बिल्ली के साथ चार बच्चे भी हैं, जिसे कुत्ते ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और बिल्ली के बच्चे कुत्ते के साथ खेलते नजर आते हैं। इस खास लम्हें को देखकर केशकाल निवासी अचंभित होते हैं और इस कुत्ते एवं बिल्ली की दोस्ती के मिसाल दे रहे हैं।