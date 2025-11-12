मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    धर्म बदला तो पूरे समाज ने ठुकराया, तंग आकर बाइबिल को नदी में बहाया और कर ली धर्म वापसी

    CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर में दो मतांतरित लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है, जहां उन्होंने बाइबिल को प्रतीकात्मक रूप से नदी में विसर्जित किया। जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्ष पहले नवल राम नेताम अपने पुत्र के साथ ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। लेकिन इसके बाद उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 06:45:24 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 06:45:24 PM (IST)
    धर्म बदला तो पूरे समाज ने ठुकराया, तंग आकर बाइबिल को नदी में बहाया और कर ली धर्म वापसी
    बाइबिल को नदी में विसर्जित कर पिता-पुत्र ने की धर्म वापसी

    HighLights

    1. बाइबिल को नदी में विसर्जित कर पिता-पुत्र ने की धर्म वापसी
    2. पूरे समाज के बहिष्कार से परेशान हो गए थे पिता-पुत्र
    3. परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था

    नईदुनिया न्यूज, कांकेर। जिले के ग्राम मुड़पार (दखनी) में दो मतांतरित लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्ष पहले नवल राम नेताम अपने पुत्र के साथ ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। दोनों ने ग्राम पंचायत में आवेदन देकर समाज में पुनः शामिल करने का आवेदन दिया था।

    इसके बाद शीतला मंदिर परिसर में वैदिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उनका पुन: स्वागत किया है। समाजजन ने गुलाब का फूल भेंट कर उनके निर्णय पर खुशी जताई। इसके बाद बाइबिल को प्रतीकात्मक रूप से नदी में विसर्जित किया गया।


    समाज ने बना ली थी दूरी

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, मतांतरण के बाद समाज ने उनके परिवार से दूरी बना ली थी। समाज ने स्पष्ट कर दिया था कि मतांतरित परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उन्हें दफनाने के लिए भूमि नहीं दी जाएगी। सामाजिक गतिविधियों से दूर होने के कारण परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

    सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि धर्मांतरण के विरोध में जारी सामाजिक जागरुकता और आर्थिक नाकेबंदी के चलते अब लगातार परिवार मूल धर्म में लौट रहे हैं। इस अवसर पर ग्राम सरपंच गंगाराम शोरी, सियाराम शोरी, ग्राम पटेल अमर सिंह कुमेटी, ग्राम समिति अध्यक्ष रामचंद मंडावी, उपसरपंच राजकुमार कश्यप, मोहन यादव, कमल ध्रुवा, श्याम सिंह कोडोपी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.