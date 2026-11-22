नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। शनिवार दोपहर दो बजे कांकेर मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के रिहायशी इलाका आदर्श नगर के एक मकान में कांकेर में पदस्थ जीएसटी सहायक आयुक्त आंचला गिरी और कांकेर के सीए इमरान मेमन को डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

कबाड़ी व्यापारी से मांगी थी रिश्वत दरअसल पूरा मामला कांकेर के संजय नगर के कबाड़ी व्यापारी शोएब रंगरेज का बताया जा रहा है। कबाड़ी व्यापारी शोएब रंगरेज से उनके कबाड़ के ट्रक और जीएसटी फाइल में त्रुटि ठीक करने के नाम पर व्यापारी से जीएसटी विभाग में सहायक आयुक्त आंचला गिरी ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी। और यह रिश्वत कांकेर के सीए इमरान मेमन के हाथ देने की बात कही गई थी।

ट्रक और जीएसटी फाइल में त्रुटि ठीक नहीं होने की स्थिति में व्यापारी को चालानी कार्रवाई की धमकी दी गई थी। कबाड़ व्यापारी ने जीएसटी की सहायक आयुक्त आंचला गिरी के खिलाफ रिश्वत मांगने का प्रूफ रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी से शिकायत की थी। 18 सदस्यीय टीम ने दी दबिश इसके बाद रायपुर एवं जगदलपुर के एसीबी अधिकारियों की संयुक्त 18 सदस्यीय टीम ने कांकेर के आदर्श नगर स्थित अधिकारी के आवास पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आंचला गिरी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। टीम ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।