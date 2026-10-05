दुकानों का दरवाजा तोड़ कर चॉकलेट और बिस्किट खा रहा भालू, कांकेर के चिल्हाटी और कोरर में एक ही रात में तीन गेट तोड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के वनांचल क्षेत्रों में वन्यजीवों की रिहायशी बस्तियों में आमद ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है। कोरर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिल्हाटी और आसपास के इलाकों में एक जंगली भालू का लगातार आतंक बढ़ रहा है। बीती रात करीब साढ़े 11 बजे गांव में घुसे विशालकाय जंगली भालू ने जमकर उत्पात मचाया और एक ही रात में सिलसिलेवार ढंग से तीन अलग-अलग घरों और दुकानों को अपना निशाना बनाकर क्षति पहुंचाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोजन की तलाश में जंगल से भटके भालू ने सबसे पहले ग्रामीण कुमीन उमाशंकर टेमुन्न की परचून दुकान पर धावा बोला। भालू ने अपने पंजों और ताकत से दुकान का मजबूत दरवाजा तोड़ दिया और भीतर घुसकर काउंटर में रखे बिस्कुट व चॉकलेट के पैकेट फाड़कर चट कर दिए। इसके बाद भालू पास ही स्थित सोनाई धनेलिया के घर में घुस गया। वहां उसने घर के भीतर बने मंदिर में पूजा के लिए रखे शुद्ध घी और तेल को पूरी तरह चट कर दिया। उत्पात यहीं नहीं थमा, भालू ने मोदक यदु के घर का मुख्य दरवाजा भी तोड़ डाला। अचानक दरवाजों पर हुए हमलों और भारी आवाज से पूरा परिवार सहम गया।