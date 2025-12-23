आमाबेड़ा घटना के बाद मतांतरित चर्च लीडर ने की मूल धर्म में वापसी, कहा- कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके अशांति फैलाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में पि में हुई हिंसक घटना के बाद अब एक नया और अहम मोड़ सामने आया है। क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में एक सप्ताह पहले हुए बवाल के बाद अब खुद चर्च के लीडर महेंद्र बघेल ने खुद ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी की है।

जानकारी के अनुसार, महेंद्र बघेल ने कांकेर स्थित शीतला मंदिर में सर्व समाज की उपस्थिति में विधिवत पूजा-अर्चना कर हिंदू धर्म को पुनः अंगीकार किया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से रामायण लेकर सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म में वापसी करने की घोषणा की।