कांकेर नवोदय विद्यालय की कक्षा नौवीं और 11वीं में एडमिशन: 15 अक्टूबर तक करें निशुल्क ऑनलाइन आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से लेटरल एंट्री चयन परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पात्र विद्यार्थी समिति के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पूर्णतः निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। यह प्रवेश प्रक्रिया देशभर के नवोदय विद्यालयों में उपलब्ध खाली सीटों को भरने के लिए संचालित की जा रही है।

इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इसके बाद पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए देशव्यापी लेटरल एंट्री चयन परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2027 को किया जाएगा। परीक्षा में अर्जित मेरिट और सीट उपलब्धता के आधार पर विद्यार्थियों को अंतिम प्रवेश दिया जाएगा।

पात्रता शर्तें और ऑनलाइन आवेदन की विधि जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर के प्राचार्य अशोक बिसेन के अनुसार, दोनों कक्षाओं में प्रवेश केवल निर्धारित पात्रता और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही संभव होगा। अभ्यर्थियों को समिति के आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण दर्ज करना होगा। यह संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और निशुल्क रखी गई है ताकि दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्र भी सरलता से आवेदन कर सकें। आवेदन से पहले आवश्यक सावधानियां व दस्तावेज विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि फॉर्म भरने से पूर्व पात्रता मानदंड, आयु सीमा, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा जरूरी प्रमाणपत्रों से जुड़े सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण सही-सही दर्ज करें, क्योंकि दस्तावेजों के सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।