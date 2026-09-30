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कांकेर-गढ़चिरौली बॉर्डर पर नक्सल डंप बरामद, हथियार और सामग्री जब्त, सर्चिंग जारी

कांकेर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर बांदे-छोटेबेठिया क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ा नक्सल डंप बरामद किया। अभिय...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 06:31:40 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 06:33:16 PM (IST)
कांकेर-गढ़चिरौली बॉर्डर पर नक्सल डंप बरामद, हथियार और सामग्री जब्त, सर्चिंग जारी
कांकेर गढ़चिरौली में जब्त माओवादी डंप। - पुलिस

HighLights

  1. सीमावर्ती जंगल में मिला बड़ा माओवादी डंप
  2. दो रायफलें और ग्यारह कारतूस हुए बरामद
  3. बीएसएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। बांदे-छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में कांकेर-गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) बॉर्डर पर ग्राम दागुनटोला-पुसगट्टा के मध्य जंगल-पहाड़ी क्षेत्र से नक्सल डंप बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि माओवाद उन्मूलन अभियान के तहत जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता के साथ सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है।

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा, डीआईजी बीएसएफ भानुप्रतापपुर दीपक तिवारी, पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल राखेचा और सेनानी 94वीं वाहिनी बीएसएफ बांदे रविन्द्र सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान संचालित किया जा रहा है।


हथियार, प्रिंटर, कारतूस बरामद

बरामद सामग्री में 12 बोर सिंगल बैरल रायफल 01 नग, 12 बोर डबल बैरल रायफल 01 नग, प्रिंटर 02 नग, कारतूस 11 नग, अन्य नक्सल सामग्री शामिल हैं। 29 सितंबर को सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर बीएसएफ 94वीं वाहिनी एच.एन. शर्मा और हनुमान सहाय मीणा ने किया।

जारी है सर्चिंग अभियान

कांकेर पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त अभियान और सघन सर्चिंग आगे भी जारी रहेगी।

सुरक्षा बलों को पूर्व में मिली प्रमुख सफलता

16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले के छोटेबेठिया क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने ऐतिहासिक मुठभेड़ में 29 माओवादियों को ढेर किया और भारी मात्रा में ऑटोमैटिक हथियार बरामद किए।

10 मई 2024: बीजापुर के पीडिया जंगल में संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ में 12 वर्दीधारी माओवादी मारे गए।

04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ के थुलथुली क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ कर 31 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें शीर्ष कमांडर शामिल थे।

16 जनवरी 2025: बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों को मार गिराकर विशाल हथियार डिपो ध्वस्त किया।