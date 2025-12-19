कांकेर में मतांतरण को लेकर तनाव जारी, हिंसा के दौरान तीन प्रार्थना घर टूटे, अब तक 20 से ज्यादा लोग घायल

नईदुनिया न्यूज, कांकेर। बस्तर में नक्सलवाद के बाद अब मतांतरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा में मतांतरण को लेकर पिछले चार दिनों से तनाव बना हुआ है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ेतेवड़ा में ईसाई समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच शव दफन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था।

इस विवाद के चलते तीन चर्चों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया गया और 20 से अधिक लोग घायल हुए। प्रशासन अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि मृतक का शव कहां दफन किया गया है या रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया है।

ऐसे शुरू हुआ विवाद यह विवाद तब शुरू हुआ जब बड़ेतेवड़ा के सरपंच राजमन ने अपने पिता के शव को ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार दफन किया। आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया, उनका कहना था कि आदिवासी परंपरा के अनुसार शव को दफन किया जाना चाहिए। पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आदिवासी समाज अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके परिणामस्वरूप स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बवाल के चौथे दिन आमाबेड़ा में सन्नाटा पसरा रहा। पूरा क्षेत्र ब्लैक आउट पूरे क्षेत्र में ब्लैक आउट कर दिया गया था, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। पुलिस प्रशासन ने चौक-चौराहों पर जवानों की तैनाती की ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति का संदेश दिया। आमाबेड़ा क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों को दुकानों को खोलने और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न होने की सलाह दी। कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला और कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने भी घटना स्थल का दौरा किया और जवानों को हौसला अफजाई की।