कवर्धा के दुर्जनपुर में दलदली साप्ताहिक बाजार से लौटते सराफा व्यापारी से लूट, 50 लाख के जेवरात और नकदी ले भागे लुटेरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुर्जनपुर के समीप हथियारबंद लुटेरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए सराफा व्यापारी से करीब 50 लाख रुपये के आभूषण और नकदी लूट ली। साप्ताहिक हाट-बाजार से लौट रहे कारोबारी और उनके साथी को सुनसान रास्ते में घेरकर बेरहमी से पीटा गया और कीमती सामान से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे जिले के व्यापारिक वर्ग में भारी आक्रोश और भय का माहौल है।

जानकारी के अनुसार सराफा व्यवसायी वेदप्रकाश सोनी अपने साथी नरेंद्र पटस्कार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर दलदली के साप्ताहिक बाजार से सोने-चांदी के जेवरातों की बिक्री कर लौट रहे थे। शाम के समय जब वे दुर्जनपुर के पास पहुंचे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार 6 नकाबपोश बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। लुटेरों ने दोनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और आभूषणों व नकदी से भरा बैग लूटकर जंगल के रास्ते भाग निकले।