छत्तीसगढ़ में मंदिरों और दुर्गा पंडालों के आसपास नहीं लगेंगी अंडा-बिरयानी की दुकानें, नवरात्र में विशेष इंतजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। कवर्धा नगर में शारदीय नवरात्र पर्व के दौरान देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों के समीप अंडा और बिरयानी की दुकानें संचालित नहीं होंगी। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी और इन खाद्य सामग्रियों का व्यापार करने वाले दुकानदारों के मध्य आयोजित बैठक में इस व्यवस्था पर सर्वसम्मति बन गई है। निर्णय के तहत नवरात्रि के पावन नौ दिनों तक सभी संबंधित कारोबारी मंदिर परिसरों के आसपास ठेले व दुकानें लगाने से परहेज करेंगे तथा नगर पालिका द्वारा तय किए जाने वाले वैकल्पिक स्थलों पर ही अपना कारोबार करेंगे।

बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कवर्धा नगर अपनी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। नगर में मां विंध्यवासिनी, मां महामाया, मां दंतेश्वरी और मां सिंहवाहिनी सहित कई प्रमुख शक्तिपीठों के प्रति जनमानस में अटूट आस्था है। नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी दर्शन और पूजन के लिए परिवार सहित पहुंचते हैं। ऐसे में आस्थावान नागरिकों की भावनाओं का आदर करते हुए धार्मिक स्थलों के इर्द-गिर्द सात्विक एवं भक्तिमय वातावरण बनाए रखना सामूहिक दायित्व है। इसी उद्देश्य से कारोबारियों से आपसी समझ और सहयोग की अपील की गई।