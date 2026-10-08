कवर्धा में एक हजार ट्रैक्टरों के साथ बलराम किसान न्याय यात्रा आज, गन्ने में 150 रुपये बोनस समेत अन्य मांगों पर आंदोलन

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। किसानों की मांगों को लेकर आज 8 अक्टूबर को कवर्धा की सड़कों पर ट्रैक्टरों का बड़ा जमावड़ा होने वाला है। भारतीय किसान संघ के अनुसार जिलेभर से 1000 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ बलराम किसान न्याय यात्रा जिला मुख्यालय पहुंचेगी। किसान अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन शासन के प्रतिनिधि को सौंपेंगे। मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर संघ ने आंदोलन को अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी दी है। संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर पहले से बैरिकेडिंग कर यातायात व्यवस्था की तैयारी कर ली है।

किसान संघ की प्रमुख मांगों में गन्ने पर 150 रुपए बोनस, गन्ना और सभी बागवानी फसलों को कृषक उन्नति योजना से जोड़कर 15000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष आदान सहायता देना शामिल है। धान के समर्थन मूल्य में पिछले तीन वर्षों में हुई वृद्धि को 3100 रुपए में जोड़कर भुगतान करने और पिछली सरकार के समय की लंबित चौथी किश्त जल्द देने की मांग भी रखी जाएगी।

शक्कर कारखानों की क्षमता विस्तार की भी मांग इसके अलावा जिले के दोनों शक्कर कारखानों का क्षमता विस्तार, घूमंतू गोवंश का पुनर्वास, सभी समितियों में धान की तौल 40.700 किलो करने, सुतियापाठ जलाशय की नहर-नाली विस्तार और पिलारी नहर निर्माण की मांग है। घोघरा नहर-नाली विस्तार, नेवारी व्यपवर्तन को खपरी तक विस्तार की स्वीकृति और करिया आमा बांध निर्माण भी मांगों में शामिल हैं। गन्ना किसानों के त्वरित भुगतान के लिए मंडी बोर्ड से रिवॉल्विंग फंड और गन्ने की फसल का बीमा शुरू करने की मांग भी की जाएगी। तीन जगह रामधुनी, किसानों के भोजन की भी व्यवस्था आंदोलन में किसानों की मांगों के साथ धार्मिक आयोजन भी होगा। लोहारा रोड-रायपुर बायपास, बिलासपुर रोड जोराताल चौक और रायपुर रोड स्थित सागर मोबाइल के पास हरिकीर्तन रामधुनी आयोजित की जाएगी। संघ के अनुसार आंदोलन में शामिल किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।