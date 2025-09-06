कवर्धा में पुलिस ने नकली नोट के कारोबार पर किया करारा प्रहार, बरामद किए 1.35 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने अपनी सजगता, मेहनत और टीमवर्क का परिचय देते हुए नकली नोट के कारोबार पर करारा प्रहार किया है। जिले में अपराधियों के लिए साफ संदेश देते हुए पुलिस ने एनएच-30 पर संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर 500-500 रुपए के 15 नग जाली नोट बरामद किए। इसके साथ ही आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत सहित बरामद नकद राशि लगभग 1,35,000 रुपए आंकी गई।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस दशरंगपुर की टीम ने त्वरित कार्रवाई की और संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका। जांच में भीखम चंद्रवंशी, पिता चतुर चंद्रवंशी, उम्र 27 वर्ष, निवासी मोहतरा थाना पांडातराई से जाली नोट बरामद हुए। उसके पास से प्रयुक्त मोटरसाइकिल और ओप्पो मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इस मामले में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने उड़ीसा से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस पूरे गिरोह की गहन जांच कर रही है ताकि अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए जा सकें और नकली नोट का बड़ा नेटवर्क पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कश्यप, सायबर प्रभारी निरीक्षक महेश प्रधान, उप निरीक्षक त्रिलोक प्रधान, एएसआई संजीव तिवारी, प्रधान आरक्षक लवकेश खरे, आरक्षक नरेंद्र चंद्रवंशी, लेखा चंद्रवंशी, विजय चंद्रवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम की सतर्कता और तेज कार्रवाई ने अपराधी को पकड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई।
जिला पुलिस कप्तान धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि जिले में नकली नोट, नशा, अवैध शराब, जुआ-सट्टा और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि किसी के पास नकली नोट या अवैध कारोबार की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।
कबीरधाम पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग जल्द ही कानून के शिकंजे में आएंगे। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं को नशे एवं अपराध से बचाने के लिए पुलिस हर स्तर पर सक्रिय है। यह कार्रवाई जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।