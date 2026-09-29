जंगल की नाइट लाइफ का अनुभव चाहिए, आ जाइए छत्तीसगढ़ के भोरमदेव, तीन अक्टूबर को वन नाइट लाइफ का आयोजन

भावेश मिश्रा, नईदुनिया, कवर्धा। भोरमदेव का जंगल दिन के उजाले में जितना जाना-पहचाना लगता है, सूरज ढलते ही उसकी दुनिया उतनी ही रहस्यमयी हो जाती है। अंधेरे में पत्तियों की सरसराहट किसकी मौजूदगी का संकेत है, कौन सा वन्यजीव किस रास्ते से गुजर रहा है और जंगल की खामोशी के पीछे कितनी हलचल छिपी है अब इन सवालों के जवाब किताबों में नहीं, जंगल के बीच तलाशे जाएंगे। पहली बार संरक्षण सप्ताह की गतिविधियों का केंद्र केवल जागरूकता नहीं, बल्कि युवाओं को जंगल का प्रत्यक्ष अनुभव कराने और उसकी बदलती चुनौतियों को जमीन पर समझाने पर रखा गया है।

02 से 08 अक्टूबर तक भोरमदेव अभयारण्य में होने वाली गतिविधियां युवाओं को जंगल के उस चेहरे से परिचित कराएंगी, जो आम पर्यटक की नजर से अक्सर छूट जाता है। वन नाइट-लाइफ से लेकर तितली और प्रकृति भ्रमण, पेड़-पक्षियों की पहचान, वन्यजीव गलियारों की समझ और ट्रैप कैमरों की निगरानी तक हर गतिविधि के पीछे जंगल को देखने के बजाय उसे पढ़ने की कोशिश है।

अंधेरा होगा, तभी दिखेगी जंगल की दूसरी दुनिया 03 अक्टूबर को चिल्फी में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता सत्र के साथ स्थानीय युवाओं को वन नाइट-लाइफ का अनुभव कराया जाएगा। रात में जंगल का व्यवहार बदल जाता है। कई वन्यजीव सक्रिय होते हैं और दिन में दिखाई नहीं देने वाली गतिविधियां आवाजों, हलचल और पदचिह्नों के रूप में सामने आती हैं। युवाओं के लिए यह केवल जंगल घूमने का अनुभव नहीं होगा। कोशिश होगी कि वे समझें कि जंगल रात में भी पूरी तरह जीवंत रहता है और हर आवाज के पीछे प्रकृति की अपनी एक कहानी होती है। एक तितली बताएगी जंगल कितना स्वस्थ है 04 अक्टूबर को भोरमदेव से थावरझोल तक प्रकृति भ्रमण में तितलियों की पहचान और उनके प्राकृतिक आवास को समझाया जाएगा। 05 अक्टूबर को करियामा गेट क्षेत्र में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को पेड़, पक्षियों और तितलियों की पहचान से जुड़ी फील्ड शिक्षा दी जाएगी। बड़े वन्यजीवों के बीच अक्सर नजरअंदाज हो जाने वाली तितलियां भी जंगल के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। कौन सी प्रजाति कहां मिल रही है, उसके आसपास किस तरह की वनस्पति है और मौसम के साथ उसकी मौजूदगी कैसे बदलती है ऐसे सवाल युवाओं को जैव विविधता को नए नजरिए से देखने का अवसर देंगे।