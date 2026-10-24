छत्तीसगढ़ की केशकाल घाटी में पेड़ से टकराई बोलेरो, सेना के जवान की मौत; साथी समेत पांच घायल

चिराग उपाध्याय, केशकाल। छत्तीसगढ़ के केशकाल इलाके में गट्टीपलना मोड़ के नजदीक एक बोलेरो कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में सेना के एक जवान की जान चली गई, जबकि कार में सवार दूसरे सैन्य जवान सहित पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो में सवार सभी लोग ग्राम पल्ली के निवासी बताए गए हैं। ये सभी लोग देर रात करीब दस बजे दशहरा उत्सव का कार्यक्रम देखने के लिए ग्राम पांडे आठगांव जा रहे थे। जैसे ही उनका वाहन गट्टीपलना मोड़ के घुमावदार रास्ते पर पहुंचा, बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे एक बड़े पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी प्रचंड थी कि वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से दब गए।