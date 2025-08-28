कोंडागांव में समझाइश देने पहुंचे लोगों पर अतिक्रमण कारियों ने किया पथराव ,लाठी डंडों से पीटा

कोंडागांव। शामपुर बीट अंतर्गत आने वाले वनों में बीते कुछ वर्षों के दौरान लगातार अतिक्रमण हो रहा, अतिक्रमण के कारण वनों का क्षेत्रफल सिमटते जा रहा, वनों पर अतिक्रमण से चिंतित ग्रामीण वन को बचाने का प्रयास कर रहे, शामपुर के वनों पर हो रहे अतिक्रमण रुकवाने गुरुवार को वन अमला पुलिस और ग्रामीण पहुंचे थे।उसी दौरान अतिक्रमण कारियों को समझाइश देते समय अचानक गिरोला के ग्रामीण आक्रोशित हुए और शामपुर के

ग्रामीणों पर जमकर पत्थर बरसाए ,लाठी डंडे से मारपीट की उन्होंने यह दावा किया।अतिक्रमण करियों की ओर से अचानक किए गए पथराव से दर्जन भर लोग घायल हुए, पुलिस ने घायलों को वन विभाग के वाहन से तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया।घायलों में शामपुर के जनपद सदस्य अंगद राम पटेल, ग्राम पटेल शामपुर हरेंद्र कुमार सहित अन्य शामिल है। ग्रामीणों के साथ मारपीट होते पुलिस और वन विभाग का अमला मूक दर्शन बना रहा।

अंगत राम पटेल जनपद सदस्य ने बताया

मेरे आंख में लगा है,दिखाई नहीं दे रह। डाॅक्टर इलाज के लिए रायपुर रेफर करने की बात कह रहे। हरेंद्र पटेल ग्राम पटेल शामपुर के सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल होने की बात कही है। उन्होंने बताया वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस के साथ शामपुर के ग्रामीण अतिक्रमण स्थल में गए हुए थे। सीमांकन के बाद गिरोला के अतिक्रमण कारियों को समझाइए देने के दौरान अचानक पथराव किए, हमारे ऊपर पत्थर फेंके,लाठी डंडे से मारपीट किए। अवैध अतिक्रमण के इस पूरे मामले पर वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे।

कौशलेंद्र देव पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव।

शामपुर और फूंका गिरोला के ग्रामीणों के बीच वन सीमांकन का बैठक था।सीमांकन के बाद झड़प में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए,7से8 लोग घायल है। मामले पर एफ आई आर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही।