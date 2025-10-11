CG News: हॉस्टल में पांचवीं की छात्रा ने लगाई फांसी, परिजन ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप

नईदुनिया न्यूज, कोंडागांव। काटागांव बालिका छात्रावास में कक्षा पांचवीं में पढ़ने वाली छात्रा चंपा नेताम (11 वर्ष) ने शनिवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आश्रम में कक्षा पहली से रहकर पढ़ाई कर रही थी। अभी छात्रावास में 70 बालिकाएं रह कर पढ़ाई कर रही हैं।

घटना शनिवार सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। आश्रम की छात्रा लालिमा सोरी ने बताया कि वह जब घटना वाले कक्ष में गई तो चंपा को अपने स्कूल यूनिफॉर्म की टाई से खिड़की में लटका हुआ देखा। लालिमा ने बिना किसी शिक्षक या अधीक्षिका को सूचना दिए कैंची से टाई काटकर चंपा को नीचे उतारा।

इसके बाद शिक्षकों को जानकारी दी गई और तत्काल बच्ची को माकड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अजय उरांव, सहायक आयुक्त कृपेंद्र तिवारी, तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। शव का पोस्टमार्टम कर स्वजन को सौंप दिया गया है। प्रशासन की लापरवाही- सरपंच गांव के सरपंच मोतीराम मरकाम ने बताया कि उन्हें सुबह 10:45 बजे आश्रम शाला से फोन आया कि छात्रा बेहोश हो गई है। उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित किया। सरपंच ने बताया कि यह घटना बच्चों के भोजन के समय की है। ऐसे में यदि कोई बच्चा अनुपस्थित था तो आश्रम स्टाफ को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। सरपंच ने इसे आश्रम प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताया।