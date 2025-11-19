मेरी खबरें
    Kondagaon Accident: हाईवे पर किनारे खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, 5 लोगों की मौके पर मौत; 7 गंभीर घायल

    कोंडागांव के मसोरा टोल नाका के पास मंगलवार देर रात हुए एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौके पर मौक हो गई है। वहीं 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे पर किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे को लेकर मृतक के परिजन टोल प्लाजा प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 12:26:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 12:32:17 PM (IST)
    ट्रक से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोंडागांव: जिले के मसोरा टोल नाका के पास बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। हाईवे पर खराब खड़ी ट्रक से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टकरा गई। हादसे में कार में सवार लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मंगलवार रात मसोरा टोल प्लाजा के पास हुई है। कार सवार कोंडागांव से फिल्म देखकर बड़े डोंगर-भैंसाबेड़ा लौट रहे थे। उस समय स्कॉर्पियो में 12 लोग सवार थे। तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।


    जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में लखन मडावी, भूपेंद्र मडावी, रूपेश मडावी, नूतन मांझी और शत्रुघ्न मांझी शामिल हैं। वहीं सात अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए जगदलपुर रेफर कर दिया गया

    इस हादसे ने टोल प्लाज़ा प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यदि टोल प्लाज़ा में क्रेन सहित आपातकालीन वाहनों की सुविधा होती, तो यह दुखद घटना टाली जा सकती थी। खुद टोल प्रबंधक ने भी इस कमी को स्वीकार किया है।

    जानकारी के अनुसार, हाईवे पर खड़ी खराब ट्रक से एक स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह ट्रक टोल परिसर से लगे मार्ग पर ही कई घंटों से खड़ा बताया जा रहा था। मृतकों के परिजन एवं जनप्रतिनिधि-बड़ेडोंगर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जयलाल नाग और स्थानीय निवासी विशाल शर्मा ने टोल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप

    उनका कहना है कि सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है, गड्ढों से भरी है और टोल पर आपातकालीन राहत वाहन तक उपलब्ध नहीं हैं। परिजनों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि टोल प्लाज़ा में क्रेन की सुविधा होती, तो खराब ट्रक को तुरंत हटाकर हादसे को रोका जा सकता था। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब टोल प्रबंधन की लापरवाही के कारण लोगों की जान खतरे में आई है।

