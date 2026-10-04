अंबिकापुर से रायपुर आ रही बस में कपड़ों के नीचे रखें 10 लाख में से 7.5 लाख पार, रायपुर पहुंचे यात्री के उड़े होश

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: अंबिकापुर से रायपुर लौट रहे यात्री के बैग से चलती बस में 7.5 लाख रुपये चोरी हो गए। वारदात कोरबा जिले के मोरगा स्थित जायसवाल ढाबे के पास देर रात हुई। रायपुर पहुंचने के बाद बैग खोलने पर यात्री को रकम गायब होने की जानकारी हुई। मामले में आमानाका थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर के बरसाना इन्क्लेव, महोबा बाजार निवासी हरीश अग्रवाल अपनी मां से मिलने अंबिकापुर गए थे। उनकी मां छोटे भाई मनीष अग्रवाल के साथ रहती हैं। वापसी के दौरान हरीश दुबे बस सर्विस की बस में रायपुर के लिए सवार हुए थे। हरीश के अनुसार, उनके भाई मनीष ने रायपुर में एक व्यापारी को देने के लिए उन्हें 10 लाख रुपये दिए थे।

उन्होंने पूरी रकम बैग में कपड़ों के नीचे रख दी थी। देर रात करीब एक बजे बस मोरगा स्थित जायसवाल ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी। हरीश भी बस से उतरकर खाना खाने गए। इसके बाद वापस बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गए।