अंबिकापुर से रायपुर आ रही बस में कपड़ों के नीचे रखें 10 लाख में से 7.5 लाख पार, रायपुर पहुंचे यात्री के उड़े होश
अंबिकापुर से रायपुर लौट रहे महोबा बाजार (रायपुर) निवासी हरीश अग्रवाल के बैग से चलती बस में 7.5 लाख रुपये पार हो गए। हरीश अपने भाई द्वारा दिए गए 10 लाख...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 09:45:54 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 09:45:54 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्र (एआइ निर्मित)
HighLights
- ढाबे पर खाना खाने उतरे और पार हो गए 7.5 लाख रुपये, अंबिकापुर-रायपुर बस में यात्री से बड़ी चोरी
- चलती बस में कपड़ों के नीचे छिपे 10 लाख में से 7.5 लाख पार! रायपुर पहुंचे यात्री के उड़े होश
- अंबिकापुर से रायपुर आ रही बस में सनसनीखेज वारदात, बैग में बचे केवल ढाई लाख, पुलिस खंगाल रही फुटेज
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: अंबिकापुर से रायपुर लौट रहे यात्री के बैग से चलती बस में 7.5 लाख रुपये चोरी हो गए। वारदात कोरबा जिले के मोरगा स्थित जायसवाल ढाबे के पास देर रात हुई। रायपुर पहुंचने के बाद बैग खोलने पर यात्री को रकम गायब होने की जानकारी हुई। मामले में आमानाका थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रायपुर के बरसाना इन्क्लेव, महोबा बाजार निवासी हरीश अग्रवाल अपनी मां से मिलने अंबिकापुर गए थे। उनकी मां छोटे भाई मनीष अग्रवाल के साथ रहती हैं। वापसी के दौरान हरीश दुबे बस सर्विस की बस में रायपुर के लिए सवार हुए थे। हरीश के अनुसार, उनके भाई मनीष ने रायपुर में एक व्यापारी को देने के लिए उन्हें 10 लाख रुपये दिए थे।
उन्होंने पूरी रकम बैग में कपड़ों के नीचे रख दी थी। देर रात करीब एक बजे बस मोरगा स्थित जायसवाल ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी। हरीश भी बस से उतरकर खाना खाने गए। इसके बाद वापस बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गए।
यात्रा पूरी होने के बाद सुबह रायपुर स्थित घर पहुंचे और बैग से रकम निकालने के लिए उसे खोला। बैग में कपड़े अस्त-व्यस्त मिले और 10 लाख रुपये में से केवल 2.5 लाख रुपये ही बचे थे व 7.5 लाख रुपये गायब थे। हरीश ने तत्काल अपने भाई मनीष को घटना की जानकारी दी और इसके बाद आमानाका थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस बस में सवार यात्रियों और ढाबे पर रुके समय की गतिविधियों के आधार पर चोरी की जांच कर रही है।