लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 3 महीने बाद पेट में मिला 80 CC पस, कोरबा के अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के करीब तीन महीने बाद महिला के पेट में 80 सीसी पस जमा होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने शिवाय हास्पिटल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही और फर्जी पस कल्चर रिपोर्ट जारी करने का आरोप लगाया है।

कलेक्टर से स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच कराने की मांग की गई है। पीड़िता सोनम अग्रवाल के पति विकास कुमार अग्रवाल के अनुसार, करीब तीन महीने पहले उनकी पत्नी की बच्चेदानी और फैलोपियन ट्यूब की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी। इसके बाद आपरेशन स्थल पर सूजन, गांठ और पस निकलने की समस्या शुरू हो गई। सीटी स्कैन में करीब 80 सीसी पस जमा होने की पुष्टि हुई।