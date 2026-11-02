कोरबा के प्रेम नगर में रेलवे ट्रैक पर मिला मगरमच्छ का बच्चा, पार्षद ने पकड़कर बोरे में रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के कुसमुंडा कोयलांचल क्षेत्र के प्रेम नगर में मगरमच्छ की मौजूदगी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। खोलार नाले से लगे रेलवे ट्रैक के पास मगरमच्छ का एक बच्चा दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। रिहायशी क्षेत्र के नजदीक मगरमच्छ मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

प्रेम नगर में खोलार नाले के समीप रेलवे ट्रैक के पास लोगों ने मगरमच्छ के बच्चे को देखा। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्र के पार्षद प्रेम साहू ने मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर एक बोरे में रखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी।

सुरक्षा को लेकर चिंता बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में एक अन्य मगरमच्छ दिखाई दिया था। हालांकि, वह मृत अवस्था में मिला था। लगातार मगरमच्छ दिखाई देने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मगरमच्छ रिहायशी इलाके और रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंच रहे हैं। खोलार नाले के आसपास मगरमच्छ की मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों में भय बना हुआ है। नाले से लगे रेलवे ट्रैक और आसपास के रिहायशी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में मगरमच्छ की मौजूदगी किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई करने, मगरमच्छ के संभावित ठिकानों की तलाश करने और नियमित निगरानी बढ़ाने की मांग की है।