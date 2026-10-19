कोरबा के दुर्गा पंडाल में तैनात CAF जवान नशे में मिला, बजरंग दल के सदस्यों से गाली-गलौज का आरोप, हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : दुर्गा उत्सव के दौरान पंडाल और दशहरा मैदान की सुरक्षा में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) का एक जवान नशे की हालत में मिला। शनिवार रात सुभाष चौक स्थित दशहरा मैदान में ड्यूटी के दौरान जवान पर बजरंग दल के सदस्यों से गाली-गलौज करने और उनकी गाड़ी की चाबी निकालने का आरोप लगा। घटना के बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने जवान की ब्रेथलाइजर जांच कराई, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे सिविल लाइन थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि दुर्गा उत्सव के दौरान बजरंग दल और हिंदू परिषद की टीम शहर के अलग-अलग दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान टीम सुभाष चौक स्थित दशहरा मैदान के फेस-वन के पास पहुंची। यहां सीएएफ जवान पवन कुमार, बैच नंबर आठ की ड्यूटी लगी हुई थी।