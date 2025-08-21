फोन पर बात करते करते गुस्से में आपा खो बैठी लड़की, ब्लेड से कलाई काटी और बेहोश होकर गिर पड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक घटना ने लोगों को अचंभित करके रख दिया। मोबाइल में बात करती हुए एक युवती अचानक अपने हाथ पर धारदार ब्लेड चला लिया। फोन पर बात करते हुए युवती गुस्से में आकर उत्तेजित हो गई और ब्लेड से अपने हाथ में छह बार वार कर दिया। घटना के बाद युवती फर्श पर गिर गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

घटना कोतवाली थाना अंतर्गत मिशन रोड स्थित श्याम मंदिर के पास एटीएम के बाहर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि करीब 20-21 वर्षीय एक युवती काले रंग की जींस और टी-शर्ट पहने हुए थी और काफी देर से मोबाइल पर बात करते हुए टहल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी।