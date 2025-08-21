मेरी खबरें
    कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लड़की ने फोन पर बात करते करते ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। लड़की गुस्से में किसी से बात कर रही थी और अपना आपा खो बैठी। युवती ने अपनी कलाई पर 6 बार ब्लेड चलाया और बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल भेजा।

    By Pradeep Barmaiya
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 11:47:42 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 01:09:19 PM (IST)
    फोन पर बात करते करते गुस्से में आपा खो बैठी लड़की, ब्लेड से कलाई काटी और बेहोश होकर गिर पड़ी
    गुस्से में युवती ने काटी अपनी कलाई ( AI Generated image)

    HighLights

    1. गुस्से में युवती ने काटी अपनी कलाई
    2. फोन पर बात करते हुए खो बैठी आपा
    3. आस-पास के लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक घटना ने लोगों को अचंभित करके रख दिया। मोबाइल में बात करती हुए एक युवती अचानक अपने हाथ पर धारदार ब्लेड चला लिया। फोन पर बात करते हुए युवती गुस्से में आकर उत्तेजित हो गई और ब्लेड से अपने हाथ में छह बार वार कर दिया। घटना के बाद युवती फर्श पर गिर गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

    घटना कोतवाली थाना अंतर्गत मिशन रोड स्थित श्याम मंदिर के पास एटीएम के बाहर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि करीब 20-21 वर्षीय एक युवती काले रंग की जींस और टी-शर्ट पहने हुए थी और काफी देर से मोबाइल पर बात करते हुए टहल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी।

    बात करते- करते अचानक उसने अपने गुस्से पर काबू खो दिया और एक ब्लेड निकालकर अपनी दाहिनी कलाई पर एक-दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन बार वार कर दिया। इसे देख कर आसपास उपस्थित लोगों मे हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युवती ने यह घातक कदम क्यों उठाया।

    खून से लथपथ होने के बाद वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल 112 नंबर पर काल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    पुलिस ने युवती की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में उसने ऐसा कदम उठाया। मामले की आगे की जांच जारी है।

