नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। दर्री थाना क्षेत्र के हसदेव नदी स्थित सर्वेश्वर एनीकट में सुबह लापता कॉलेज छात्र अर्जुन सिंह नेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह सहायक उप निरीक्षक धनंजय सिंह नेटी का इकलौता पुत्र था। अर्जुन 18 नवंबर को कॉलेज जाने के नाम पर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी अब तक नहीं मिले हैं। इन परिस्थितियों के कारण स्वजन घटना को सामान्य नहीं मान रहे हैं। पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है।

कौन था अर्जुन और कब हुआ लापता अर्जुन दर्री स्थित कैलाश विहार स्थित एफ-टाइप 819 में रहता था। उसके पिता धनंजय सिंह नेटी बांगो थाना में सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद पर पदस्थ हैं। अर्जुन कमला नेहरू महाविद्यालय का छात्र था। 18 नवंबर को वह बाइक से कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। स्वजन ने अपने स्तर पर तलाश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 19 नवंबर को दर्री थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस और स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे।