Korba में लोनार हाथी ने ली एक और ग्रामीण की जान, तीन दिन में तीसरी मौत

कोरबा, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात हाथी के हमले में एक और ग्रामीण महेंदा सिंह मंझवार 45 वर्ष की मौत हो गई है। ग्राम गौर बोरा, ग्राम पंचायत अजगर बहार, वन परिक्षेत्र बालको में रात को यह घटना हुई।

महेंदा सिंह घर में सो रहा था। इस दौरान जंगल से भटककर आए हाथी ने अचानक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी ने सो रहे महेंदा को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही विभागीय अमला मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है।

तीन दिनों में हाथी के हमले से तीसरी मौत

इससे पहले कटघोरा वनमंडल में भी बीते दो दिनों के भीतर हाथी के हमले में दो महिलाओं की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ है कि जिले में मानव-हाथी संघर्ष गंभीर रूप ले चुका है। ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग के सामने हाथियों की आवाजाही रोकने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।