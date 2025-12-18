CG में न्याय मांगने थाने गई दुष्कर्म पीड़िता को धमकी, पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल
Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 06:32:47 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 06:45:09 AM (IST)
CG के बांकीमोंगरा थाने में हवलदार की अभद्रता का आरोप, पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय। फाइल फोटो
HighLights
- 12 नवंबर 2025 को दर्ज हुआ मामला
- आरोपी युवक को कोर्ट से जमानत
- पुलिस अधीक्षक ने जांच के दिए निर्देश
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: दुष्कर्म की एक पीड़िता ने बांकीमोंगरा थाना में पदस्थ हवलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि हवलदार ने न केवल उसके चरित्र पर सवाल उठाए, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया भी।
पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से बलगी निवासी विनोद कश्यप (21 वर्ष) से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवक ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया।
इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 12 नवंबर 2025 को बांकीमोंगरा थाना में विनोद कश्यप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
पीड़िता 10 दिसंबर को मामले की प्रगति की जानकारी लेने बांकीमोंगरा थाना पहुंची थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात थाना में पदस्थ हवलदार राजेश कंवर से हुई। पीड़िता का आरोप है कि हवलदार ने उसे ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसके कई लड़कों से संबंध हैं और पहले खुद को देखने की सलाह दी।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि हवलदार ने युवक की गिरफ्तारी से पहले उसे उल्टे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी विनोद कश्यप को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। हवलदार द्वारा कथित गाली-गलौज और धमकी से आहत पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाएगी।