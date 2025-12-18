CG में न्याय मांगने थाने गई दुष्कर्म पीड़िता को धमकी, पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: दुष्कर्म की एक पीड़िता ने बांकीमोंगरा थाना में पदस्थ हवलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि हवलदार ने न केवल उसके चरित्र पर सवाल उठाए, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया भी।

पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से बलगी निवासी विनोद कश्यप (21 वर्ष) से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवक ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया।

इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 12 नवंबर 2025 को बांकीमोंगरा थाना में विनोद कश्यप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता 10 दिसंबर को मामले की प्रगति की जानकारी लेने बांकीमोंगरा थाना पहुंची थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात थाना में पदस्थ हवलदार राजेश कंवर से हुई। पीड़िता का आरोप है कि हवलदार ने उसे ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसके कई लड़कों से संबंध हैं और पहले खुद को देखने की सलाह दी।