एक्टिवा स्टार्ट करने से पहले देख लें वाइजर, कोरबा में स्कूटी में छिपा मिला बेहद जहरीला 'कॉमन करैत'

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : घर के बाहर खड़ी एक्टिवा के वाइजर में जहरीला कामन करैत सांप छिपा मिला। समय रहते परिवार की नजर सांप पर पड़ गई, जिससे संभावित हादसा टल गया। सूचना पर वन विभाग और रेस्क्यू कोरबा रेस्क्यू सोसायटी (आरसीआरएस) की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से सांप को बाहर निकालकर सुरक्षित डिब्बे में बंद किया।

घटना पोड़ीबहार निवासी अंजलि यादव के घर के बाहर की है। परिवार ने एक्टिवा में सांप को छिपा देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग और आरसीआरएस को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम के अनुसार, सांप कॉमन करैत था, जो बेहद विषैले सांपों में शामिल है।