छत्तीसगढ़ की जड़ी-बूटी चिकित्सा पहुंची राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति ने साझा किए अपने पारिवारिक किस्से

नईदुनिया न्यूज, पाली : छत्तीसगढ़ की प्राचीन जड़ी-बूटी चिकित्सा परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और ग्रामीण अंचलों में पीढ़ियों से पारंपरिक उपचार पद्धति का ज्ञान संजोए वैद्यराजों को संस्थागत पहचान दिलाने की पहल तेज हुई है। इसी कड़ी में पाली क्षेत्र के प्रतिष्ठित वैद्यराज जानकी प्रसाद पुलस्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण, संवर्धन और वैद्यराजों को आयुष मंत्रालय से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा की।

इस दौरान वैद्यराज जानकी प्रसाद पुलस्त ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले वैद्यराजों की पहचान करने तथा उनके अनुभव और ज्ञान को संरक्षित करने का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि गांवों में पीढ़ियों से प्रचलित जड़ी-बूटी एवं वनौषधि चिकित्सा पद्धतियों को उचित पहचान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।