कटघोरा में प्रशासनिक लापरवाही की हद: 1 महीने से फूटी पाइपलाइन और बजबजाती नाली से दूषित हुआ बोरवेल, इलाके में बीमारी फैलने का खतरा

नईदुनिया नईदुनिया न्यूज, कटघोरा : नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड सात में पेयजल और साफ-सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस नेता अरमान सिद्दीकी के घर के पास पिछले एक माह से पाइपलाइन फूटी हुई है, जबकि करीब दो माह से नाली की सफाई नहीं हुई है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने समस्या दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फूटी पाइपलाइन से लगातार बह रहा पानी नाली में जमा हो रहा है। लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण वहां गंदगी और दुर्गंध फैल रही है।

आ सपास के निजी बोर के पानी में भी बदबू आने की शिकायत सामने आई है। इससे रहवासियों को पेयजल की गुणवत्ता को लेकर चिंता होने लगी है। अरमान सिद्दीकी ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत और नाली की सफाई के लिए नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से कई बार शिकायत की जा चुकी है।