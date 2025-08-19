मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या, पुलिस को बताई सांप काटने की झूठी कहानी, ऐसे हुआ मौत का खुलासा

    CG Crime News: मृतिका के ब्लड सैंपल को FSL बिलासपुर भेजा गया, जहां से मिली रिपोर्ट में रासायनिक विष नहीं पाया गया। इसके पश्चात डाक्टर ने अपनी अंतिम राय में बताया कि शांति चौहान की मृत्यु गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई। उसके शरीर पर चोट के निशान मृत्यु के पहले की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की।

    By Pradeep Barmaiya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 09:56:59 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 09:56:59 AM (IST)
    CG Crime: प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या, पुलिस को बताई सांप काटने की झूठी कहानी, ऐसे हुआ मौत का खुलासा
    CG Murder Crime: पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

    HighLights

    1. सर्पदंश की खबर निकली झूट।
    2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा।
    3. शादी का दबाव बना रही प्रेमिका।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां शादी के लिए दबाव बनाए जाने पर मारपीट कर मुंह दबाकर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना छिपाने के लिए सर्पदंश की वजह से मौत बता पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होने पर पुलिस ने फरार प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना बालकोनगर थाना अंतर्गत नेपालीपारा चेकपोस्ट क्षेत्र की है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

    शांति चौहान पति संजय चौहान 32 वर्ष निवासी नेपालीपारा चेकपोस्ट बालकोनगर की 22 जुलाई को मृत्यु सर्पदंश से होना बता कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना की। घटनास्थल, शव निरीक्षण व परीक्षण के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। डाक्टर स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे सके, तब पुलिस ने बिसरा आदि प्रिजार्ब किया गया था, FSL रिपोर्ट पश्चात राय देने की बात कही गई।

    मृतिका के ब्लड सैंपल को FSL बिलासपुर भेजा गया, जहां से मिली रिपोर्ट में रासायनिक विष नहीं पाया गया। इसके पश्चात डाक्टर ने अपनी अंतिम राय में बताया कि शांति चौहान की मृत्यु गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई। उसके शरीर पर चोट के निशान मृत्यु के पहले की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की, तब जांच में यह तथ्य सामने आया कि घटना दिनांक की रात शांति चौहान परिचित सौरभ यादव के साथ रह रही थी और अगले दिन सुबह मृत अवस्था में पाई गई।

    आरोपी गिरफ्तार

    घटना के बाद से सौरभ यादव फरार हो गया। इसके साथ ही पुलिस ने सौरभ पर संदेह जताते हुए उसकी खोज करना आरंभ किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित को सौरभ यादव 32 वर्ष निवासी खैरुददीनपुर, थाना पवई, जिला आजमगढ़ उत्तर-प्रदेश, हाल मुकाम कोसाबाड़ी, थाना सिविल लाइन रामपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब सौरभ ने बताया कि घटना दिनांक को शांति की ओर से शादी करने का दबाव बनाया गया। पुलिस ने धारा 103(1) BNS के तहत आरोपित सौरभ यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.