    छत्तीसगढ़ में 8 बच्चों की मां ने अपने पति को उतारा मौत के घाट, रोज-रोज की लड़ाई से थी परेशान, पूरा मोहल्ला हैरान

    Korba Crime: छत्तीसगढ़ के कोरबा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत्त पति के साथ रोजाना हो रहे विवाद से त्रस्त होकर पत्नी ने अपने पति को ही जान से मार दिया। घटना के बाद शव रात भर कमरे में ही पड़ा रहा।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 05:49:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 05:58:24 PM (IST)
    ईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। शराब के नशे में धुत्त पति के साथ रोजाना हो रहे विवाद से त्रस्त होकर पत्नी ने पत्थर के जांता (चक्की) से सिर एवं सीने में वार हत्या कर दिया। घटना के बाद शव रात भर कमरे में पड़ा। सुबह स्वजन को जानकारी हुई, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।

    घटना कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम तुमान का तिलयारी मोहल्ला में गुरुवार की रात हुई। यहां निवासररत मनहरण यादव 40 वर्ष शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी कविता यादव 37 वर्ष के साथ विवाद करने लगा। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मनहरण ने कविता पर डंडा से इतना मारा की, कि उसका सिर फूट गया एवं शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी। रोज-रोज के विवाद एवं डंडा से मारपीट किए जाने से आक्रोशित होकर कविता ने पास ही रखे पत्थर के जांता से मनहरण पर हमला कर दिया।


    पत्नी ने उसके सिर एवं सीने पर वार किया। गंभीर रूप से चोट लगने पर मनहरण की स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शव स्थल पर ही पड़ा रहा। सुबह होने पर स्वजन और ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी अपनी टीम और फॉरेंसिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे।

    मौके का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपिता पत्नी कविता यादव को गिरफ्तार पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि विवाद बढ़ने एवं डंडा से मारपीट किए जाने से नाराज होकर कविता ने पत्थर से वार कर दिया। इससे मनहरण की मौत हो गई।

    मनहरण के छह पुत्री व दो पुत्र हैं

    मनहरण यादव एवं कविता यादव की छह पुत्री तथा दो पुत्र हैं। इनमें दो बेटियों का विवाह हो चुका है, जबकि शेष छोटे हैं। मनहरण की मौत होने एवं मां कविता के जेल जाने के बाद सभी बच्चे बिना माता-पिता के हो गए। इस घटना को लेकर पूरा मोहल्ला स्तब्ध है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

