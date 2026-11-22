नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। दो हजार रुपये की खातिर तीन आरोपितों ने 70 वर्षीय वृद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ-पैर पकड़े और नायलोन की रस्सी से गला घोंट दिया। हत्या के बाद घर में रखी पेटी और बैग खंगाले, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रकम नहीं मिली। महज दो हजार रुपये हाथ लगे, जिसे तीनों ने आपस में बांट लिया।

डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की ली गई मदद कोरबी चौकी क्षेत्र के ग्राम लाद में हुए भगमनिया बाई हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए एक दंपत्ति समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 19-20 नवंबर की सुबह के बीच भगमनिया बाई की हत्या की गई थी। घर में अकेली रहने वाली वृद्धा का शव मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की।

गले में नायलोन की रस्सी कसी हुई थी और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञों और डाग स्क्वाड की मदद ली। पुलिस डाग बाघा घटनास्थल से गांव के तालाब तक पहुंचा, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिली। मजदूरी लेने गया था वृद्धा के घर जांच के दौरान मृतका के यहां गाय चराने वाले इंद्रपाल अगरिया पर संदेह गहराया। पूछताछ में पता चला कि घटना वाले दिन वह गाय चराने के काम के 500 रुपये लेने वृद्धा के घर गया था। उस दौरान उसके साथ देव कुमार मरकाम और उसकी पत्नी राजकुमारी भी मौजूद थे। इसी दौरान तीनों को वृद्धा की पेटी में काफी रकम रखे होने का अंदेशा हुआ और उन्होंने चोरी की योजना बना ली।