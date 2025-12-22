अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम को गांव वालों ने दो घंटे घेर कर रखा, मुखबिर पर वसूली का आरोप लगा जमकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी विभाग की एक टीम को नाराज गांव के लोगों ने न केवल घेर लिया, बल्कि टीम में शामिल एक मुखबिर पर वसूली का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। नाराज लोगों ने आबकारी विभाग की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत किया। इस घटना की रिपोर्ट आबकारी विभाग ने दर्ज नहीं कराई है।

मुखबिर के खिलाफ मामला दर्ज वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर मुखबिर के खिलाफ भयादोहन का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आबकारी विभाग की टीम प्रभारी नारायण सिंह कंवर के नेतृत्व में शुक्रवार को स्कॉर्पियो से भैसमा गांव में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। टीम में दो वर्दीधारी कर्मचारी, एक मुखबिर और वाहन चालक शामिल थे। गांव पहुंचते ही किसी बात को लेकर ग्रामीणों और टीम के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते उग्र हो गया।