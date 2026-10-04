कोरबा-बालको में जंगली सूअरों के झुंड का भारी आतंक, किसानों ने वन विभाग से मांगी सुरक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली सूअरों की बढ़ती मौजूदगी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में जंगली सूअर खेतों में पहुंचकर धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तैयार होती फसल को रौंदने और खाकर बर्बाद करने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बालको क्षेत्र में जंगली सूअरों के झुंड का वीडियो भी सामने आया है। इसमें भटगांव और परसाखोला गांव के आसपास 12 से अधिक जंगली सूअर झुंड में घूमते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जंगली सूअरों की आवाजाही बढ़ी है। इससे किसानों के लिए खेतों की निगरानी करना भी चुनौती बन गया है।

झुंड में विचरण कर रहे जंगली सूअर रात के समय खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धान की फसल तैयार होने के दौर में इनके झुंड के खेतों में पहुंचने से नुकसान और बढ़ने की आशंका है। किसानों को फसल बचाने के लिए रात में भी खेतों की निगरानी करनी पड़ रही है।