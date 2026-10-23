कोरबा में नगर निगम और वन विभाग आमने-सामने, जड़ा ताला क्या होगा अब? मंदिर निर्माण की घोषणा का

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: पुटका पहाड़ स्थित रामकचहरी के प्रवेश द्वार पर वन विभाग ने ताला लगा दिया है। इससे यहां आयोजित वाकथान और मंदिर निर्माण की घोषणा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम ने 17 अक्टूबर को दूधीडांगर से रामकचहरी तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा कर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और अध्यात्म का संदेश दिया था।

आयोजन के दौरान रामकचहरी के विकास और मंदिर निर्माण की बात भी सामने आई थी। अब वन विभाग ने क्षेत्र में निर्माण को लेकर नियमों का हवाला देते हुए अनुमति की स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। हालांकि, आयोजन के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

वाकथान का आयोजन में निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय सहित जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए थे। आयोजन के बाद रामकचहरी के प्रवेश द्वार पर ताला लगाए जाने से लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संरक्षित वन क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई थी या नहीं। मंदिर निर्माण की घोषणा को लेकर भी वन नियमों के तहत स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। 17 अक्टूबर को आयोजित ‘चलो रामकचहरी-राम भांचा के द्वार’ वाकथान में फिल्म हनुमान अंश के नायक शोभिनव सत्य भी शामिल हुए थे। उन्होंने पुटका पहाड़ स्थित रामकचहरी में हनुमान प्रतिमा पर वंदन-लेपन कर पूजा-अर्चना की और ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया। उन्होंने आयोजन को अध्यात्म, प्रकृति, पर्यावरण और स्वच्छता का संगम बताते हुए नगर निगम की पहल की सराहना की थी।