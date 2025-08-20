पूर्व प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया सामूहिक दुष्कर्म, गला घोंटकर नाले में फेंका शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : जिले में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 23 दिनों से लापता महिला की तलाश करते हुए पुलिस ने अपराध की गुत्थी सुलझा ली है। जिसके आधा पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह पूरी घटना जिले के कोरबी पुलिस चौकी की है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 23 दिनों से लापता महिला का कंकाल लालपुर जंगल में ठेंगुनाला से बरामद किया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में एक फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

27 जुलाई 2025 को चोटिया निवासी सविता राजवाड़े राशन लेने शक्कर सोसायटी गई थी, पर वह वापस नहीं लौटी। इस पर उसके पति समेलाल राजवाड़े ने पुलिस में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी। जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ।

मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का प्रेमी था। महिला के साथ प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाया, साथ ही अपने दो साथियों के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जब महिला द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी गई तो, आरोपियों ने गमछा से महिला का गला घोंट कर शव बोरे में भर नाले में फेंक दिया और फरार हो गए।

चौकी प्रभारी सहायक निरीक्षक सुरेश कुमार जोगी ने बताया कि पति की शिकायत पर महिला की तलाश जारी की जा रही थी, जांच में यह सामने आया कि मृतका राशन लेने के लिए सोसायटी आई थी। जिसके बाद मृतका सविता ने अपने पूर्व प्रेमी उमेंद्र प्रसाद को बुलाया। महिला अपने पूर्व प्रेमी के साथ चली गई।

दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए किया मजबूर

इस जानकारी के आधार पर मृतका के पति की मदद से पुलिस ने उमेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह राशन दुकान से सविता को लेकर जंगल गया, जहां उसने सविता के साथ शारिरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने अपने दो दोस्तों को वहां बुलाया और जबरन सविता को उनके साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया।

सामूहिक दूष्कर्म के बाद जब पीड़िता ने पुलिस में घटना की शिकायत करने की बात कही, तो आरोपियों ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद सबने मिलकर लाश को ठीकाने लगाने के लिए उसे बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया।

एक आरोपी अब भी फरार

आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके साथी संतराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वारदात में शामिल एक अन्य अब भी फरार है। वहीं पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है। आरोपी की निशानदेही पर मृतका का कंकाल लालपुर जंगल में ठेंगुरनाला से बरामद किया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 70, 103(1), 238 व 3-5 के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि जल्द ही फरार तीसरे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।