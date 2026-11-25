नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : दूसरे प्रेमी के साथ देख लेने पर उपजे विवाद में एक व्यक्ति ने महिला की हत्या कर शव झाड़ियों में छिपा दिया। वारदात के बाद घर लौटे आरोपित ने दो दिन तक घटना छिपाए रखा। गांव में महिला की तलाश और पूछताछ के बीच संदेह गहराने पर उसने अपने बेटे के सामने हत्या की बात कबूल की। इसके बाद जहर खाकर जान देने की कोशिश की।

हालत बिगड़ने पर उसे कोरबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस पूछताछ में उसने हत्या और शव छिपाने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर बुधवार को महिला का शव बरामद किया गया। घटना जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंतोरा चौकी की है।

अंगारखार गांव निवासी धनेश्वरी बाई (45) के पति की शादी के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। वह अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी। इसी गांव का निवासी शिवचरण यादव (51) भी शादीशुदा है और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। रविवार को शिवचरण ने धनेश्वरी को दूसरे प्रेमी के साथ देख लिया। इस बात को लेकर तीनों के बीच विवाद हुआ। महिला का दूसरा प्रेमी वहां से चला गया, जिसके बाद शिवचरण ने धनेश्वरी की हत्या कर दी। शव को गांव के पास नल के समीप झाड़ियों में छिपाकर वह घर लौट गया। यह भी पढ़ें- पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला को पीटा, डायल 112 वाहन के शीशे भी तोड़े, सरकंडा में हंगामा गंभीर अवस्था में आइसीयू में दाखिल, पंतोरा के सिपाही की लगी ड्यूटी दो दिन तक धनेश्वरी के दिखाई नहीं देने पर स्वजन और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर गांव में बैठक बुलाई गई। इस दौरान शिवचरण पर संदेह जताते हुए उससे महिला के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उसने घटना से अनभिज्ञता जताई।