    Korba: नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर, कुर्सी में भरने लगे खर्राटे, वीडियो वायरल

    CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरकारी स्कूल के हेड मास्टर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। नशा इतना अधिक था कि स्कूल पहुंचने के बाद वह कार्यालय में मेज पर ही खर्राटे भरते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 10:11:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 10:11:00 PM (IST)
    Korba: नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर, कुर्सी में भरने लगे खर्राटे, वीडियो वायरल
    नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे हेड मास्टर

    नईदुनिया प्रतिदिन, कोरबा। करतला विकासखंड के सरकारी स्कूल के हेड मास्टर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। नशा इतना अधिक था कि स्कूल पहुंचने के बाद वह कार्यालय में मेज पर ही खर्राटे भरते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है।

    सो रहे हेडमास्टर कई बार आवाज देने पर भी नहीं जागे। जब उनकी नींद टूटी तो वे न ही जिला कलेक्टर का नाम बता सके और न ही मुख्यमंत्री का। ऐसे ही लापरवाह शिक्षकों के कारण अब बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ग्राम पंचायत जरवे के शासकीय प्राथमिक शाला में 46 बच्चे अध्यनरत है। शुक्रवार सुबह एक कक्षा में शिक्षक देव प्रसाद बर्मन पढ़ा रहे थे।

    प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं बता सके हेडमास्टर

    वहीं दूसरी ओर हेड मास्टर चंद्रपाल पैकरा शराब के नशे में धुत होकर कार्यालय में सोते नजर आए। पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षक अपनी टेबल पर सोते हुए नजर आ रहा। जब उनसे जगाकर अंग्रेजी में ब्यूटीफुल की स्पेलिंग पूछा गया तो उन्होंने उनकी अंग्रेजी कमजोर होने की बात कही। इसके बाद न ही वे कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम ठीक से बता सके।

