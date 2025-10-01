चरित्र संदेह पर हैवान बना पति, पत्नी की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, चेहरे पर नहीं था अफसोस का भाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। पत्नी के चरित्र पर शक करने पर पति के साथ रोजाना विवाद का दुष्परिणाम सामने आया। विवाद बढ़ने पर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रुप से चोट लगने पर पत्नी की स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली की है। पुलिस ने बताया कि यहां चैतराम धनवार 45 वर्ष मूलत: पाली- सपालवा ग्राम का निवासी है और वह अपनी पत्नी बंधन बाई धनवार 43 वर्ष और बच्चों के साथ अपने ससुराल बरपाली में रहता था।

रोजी-मजदूरी कर परिवार जीवाकोपार्जन करता था। उसकी बड़ी पुत्री का विवाह भी बरपाली ग्राम में हुआ था। बताया जा रहा है कि चैतराम अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद होता था। बुधवार की सुबह बंधन बाई खाना खा रही थी, तभी चैतराम आया और विवाद करने लगा। इससे दोनों के मध्य जमकर बहस होने लगी।