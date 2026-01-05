मेरी खबरें
    पत्नी के साथ पड़ोसी को हंसी मजाक करते देखा तो पति का खून खौल उठा, डंडों से पीटकर हत्‍या

    मृतक नंदकिशोर का उसके घर आना जाना था और अक्सर वह उसकी पत्नी के साथ बातचीत कर हंसी मजाक करता था। यह बात उसे पसंद नहीं थी। रविवार रात जब वह (जयसिंह) घर ...और पढ़ें

    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 09:37:14 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 09:42:36 PM (IST)
    पत्नी के साथ पड़ोसी को हंसी मजाक करते देखा तो पति का खून खौल उठा, डंडों से पीटकर हत्‍या
    1. खबर आग की तरह पूरे फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ लग गई।
    2. स्पष्ट था कि किसी ने बेरहमी से हथियार से वार कर हत्या की हो।
    3. घटना की जानकारी मिलते ही करतला पुलिस मौके पर पहुंची।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। पड़ोसी को पत्नी के साथ हंसी- मजाक करते देख पति भड़क गया और उसने डंडा से वार कर पड़ोसी की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवेचना एवं डाग बाघा की मदद से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    घटना वनांचल स्थित करतला थाना अंतर्गत ग्राम गनियारी की है। यहां नंदकिशोर पटेल 39 वर्ष अपनी पत्नी तथा दो बच्चों के साथ निवासरत था। सोमवार की सुबह कुछ ग्रामीणों ने उसकी रक्तरंजित अवस्था में पड़ोसी जयशंकर के घर से कुछ दूर बाड़ी में देखी, तो सनसनी फैल गई।


    खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। नंदकिशोर के चेहरे और सिर पर गहरे जख्म थे, इससे स्पष्ट हो रहा था किसी ने बेरहमी से हथियार से वार कर हत्या की हो। घटना की जानकारी मिलते ही करतला पुलिस मौके पर पहुंची।

    इसके साथ ही कोरबा से फारेंसिक टीम एवं डाग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पहुंची। जांच के दौरान समीप ही रक्त रंजित डंडा पड़ा हुआ मिला मामले में पुलिस ने विवेचना कर आसपास के लोगों के साथ स्वजन से पूछताछ की। कुछ घंटे के पश्चात पुलिस ने आरोपित पडोसी जयसिंह कंवर को गिरफ्तार कर लिया।

    उसने बताया कि मृतक नंदकिशोर का उसके घर आना जाना था और अक्सर वह उसकी पत्नी के साथ बातचीत कर हंसी मजाक करता था। यह बात उसे पसंद नहीं थी। रविवार रात जब वह (जयसिंह) घर लौटा तो उसने पत्नी और नंदकिशोर को हंसी-मजाक करते और बातचीत करते देखा।

    इस बात को लेकर नंदकिशोर से उसका विवाद हो गया। जयसिंह पड़ोसी नंदकिशोर को घर के पास स्थित बाड़ी में ले गया और वहां उसकी पिटाई की, फिर उसके सिर व चेहरे पर डंडा से वार किए।

    हमले में गंभीर चोट लगने से नंदकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी शव को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया।

    करतला पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम करा अंतिम संस्कार के लिए स्वजन को सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितीश ठाकुर ने बताया कि मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी से बातचीत करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए हत्या करने की बात आरोपित ने कही है।

    मुंह में जूता दबाए आरोपित के घर पहुंचा डाॅग

    घटनास्थल पर पहुंची डाॅग स्क्वाड की टीम ने जांच की। इस दौरान समीप ही जूता पड़ा हुआ दिखाई दिया। जिसे मुंह में दबाकर डाॅग बाघा सीधे आरोपित पडो़सी जयसिंह के घर जा पहुंचा। डाॅग को देख कर जयसिंह ह़ड़बड़ा गया। तब पुलिस को शक हुआ और इससे पूछताछ शुरू की गई। टालमटोल के कुछ देर बाद जयशंकर टूट गया और उसने घटनाक्रम की पूरी जानकारी पुलिस को दी।

