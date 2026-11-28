नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : आनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने मो इसाक कुरैशी उर्फ निक्की (43) को गिरफ्तार किया है। आरोपित के मोबाइल में आनलाइन सट्टा साइटों की जानकारी, विभिन्न अंकों पर दांव से संबंधित तस्वीरें और सट्टा-पट्टी मिली है। पुलिस ने मोबाइल, सट्टा-पट्टी और नकद रकम जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस ने बताया कि 28 नवंबर को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पुरानी बस्ती रानी रोड स्थित मस्जिद के पीछे इसाक कुरैशी मोबाइल से आनलाइन सट्टा खेल रहा है। वह श्रीदेवी, टाइम बाजार, मिलन डे और कल्याण नामक साइटों पर विभिन्न अंकों और जोड़ियों पर दांव लगाने के साथ सट्टा-पट्टी भी लिख रहा था।